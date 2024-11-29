DEM Parti-CHP Görüşmesi Başladı... Eş Genel Başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde

DEM Parti ile CHP arasında ertelenen görüşme bugün gerçekleşiyor. DEM Partili Eş Genel Başkanlar Hatimoğulları ile Bakırhan, Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Hatimoğulları ve Bakırhan daha sonra CHP’nin toplantı salonuna geçti.

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DEM Parti-CHP Görüşmesi Başladı... Eş Genel Başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde

DEM Parti ve CHP arasında 23 Kasım tarihinde yapılması planlanan görüşme, CHP Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlunun hayatını kaybetmesi üzerine ertelenmişti. Ertelenen görüşme bugün gerçekleşiyor.

DEM Parti-CHP Görüşmesi Başladı... Eş Genel Başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde - Resim : 1

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

DEM Parti-CHP Görüşmesi Başladı... Eş Genel Başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde - Resim : 2

CHP lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

DEM Parti-CHP Görüşmesi Başladı... Eş Genel Başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde - Resim : 3

Hatimoğulları ve Bakırhan daha sonra CHP’nin toplantı salonuna geçti.

DEM Parti-CHP Görüşmesi Başladı... Eş Genel Başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde - Resim : 4

CHP Genel Merkezi’nde yapılacak olan görüşmede gündemdeki son gelişmelerin değerlendirileceği düşünülüyor. Görüşme sonrası parti liderlerinin ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
DEM Parti CHP Özgür Özel Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan
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