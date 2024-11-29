İstanbul Uçağında Dehşet Anları: Acil Çıkış Kapısını Tekmeledi, Hosteslere Saldırdı

Tahran'dan İstanbul'a doğru yola çıkan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcu, 'Allah-u Ekber' diye bağırarak acil çıkış kapısını açmak istedi. Kabin ekibine de saldıran yolcu, koltuğa bağlanarak durdurulabildi.

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İstanbul Uçağında Dehşet Anları: Acil Çıkış Kapısını Tekmeledi, Hosteslere Saldırdı

Olay, Perşembe günü Pegasus Havayolları’nın Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Olayda uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada uçakta bulunan bir yolcu agresif tavırlar sergileyemeye başladı. Yolcu ardından 'Allah-u Ekber' diye bağırarak acil çıkış kapısını açmak istedi. Kendisine müdahalede bulunan kabin görevlilerine saldıran kişi, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Olay üzerine uçağın kaptan pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek uçağa polis ekibi istedi. Yolcular tarafından koltuğa bağlanan yolcu, uçağın inişinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Uçağında Dehşet Anları: Acil Çıkış Kapısını Tekmeledi, Hosteslere Saldırdı - Resim : 1

SÜRESİZ KARA LİSTEYE ALINDI

Olayla ilgili olarak Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "28 Kasım 2024 tarihinde Pegasus Hava Yolları'nın PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen (IKA-SAW) uçuşunda bir yolcu kural dışı davranışlar sergilemiş ve kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunmuştur. Uçak içerisinde kontrol altına alınan yolcu, İstanbul Sabiha Gökçen'e inişin ardından güvenlik kuvvetlerine teslim edilmiş ve Pegasus Hava Yolları ile uçması süresiz olarak yasaklanmıştır" denildi.

PİLOT: KOLTUĞA BAĞLI BİR ŞEKİLDE GELİYOR

Yolcunun uçakta çıkardığı olayın ardından pilotun hava trafik kontrolörüyle yaptığı konuşmalar kayıtlara yansıdı. Ses kayıtlarında, pilotun, "Bir polis ihtiyacımız olmuştu illetiler mi?" sözlerine hava trafik kontrolörünün ise "Mutabık efendim talepleriniz iletildi" cevabını veriyor. Pilot bunun üzerine yolcunun kural dışı olduğunu ve koltuğa bağlı bir şekilde geleceğini de iletiyor.

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Kaynak: DHA

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