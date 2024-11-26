Antalya'dan Kalkan Uçakta Panik Anları: Pilot Zamanla Yarıştı, Acil İniş Yaptı

Antalya- Hamburg seferini yapan Sun Express’e ait uçakta bir yolcu kalp krizi geçirdi. Pilot zamanla yarışırken kuleyle yapılan konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Sun Express’e ait uçak Hamburg seferini yapmak üzere dün Antalya’dan havalandı. Uçak Romanya Hava Sahasındayken 60 yaşındaki yolcu rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan doktor yaptı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak Romanya Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar kuleyle pilot arasındaki konuşmalara yansıdı.

Antalya'dan Kalkan Uçakta Panik Anları: Pilot Zamanla Yarıştı, Acil İniş Yaptı - Resim : 1

DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık sorunu var. O yüzden çabuk bir şekilde alçalmamız gerekiyor.

Kule: Devam edin

Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık problemi var. Doktor kalp masajına devam ediyor. Bükreş Havalimanı’na acil iniş yapmamız gerebilir. Sizi arayacağım

Kule: Lütfen yolcunun durumu, yaşı ve konumu hakkında bilgi verir misiniz?

Pilot: Kendisi 60 yaşında erkek yolcu

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Kaynak: DHA

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