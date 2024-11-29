Siyasette 'Akın Gürlek' Tartışması! AKP'li Güler'den Özgür Özel'e: Yargıya Parmak Sallama

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı’na sunulan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenleme Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifine yönelik bilgi verdi. 26 maddelik kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda çeşitli düzenlemeler yapıldığını belirten Güler, gündeme ilişkin de konuları da değerlendirdi.

'NASIL SUÇSUZ İLAN EDİYORSUNUZ?'

Silivri’de tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyareti sonrasında konuşan CHP Lideri Özgür Özel’in açıklamalarını, talihsiz olarak değerlendiren Güler, şunları söyledi:

“İlgili belediye başkanı hakkında hangi iddiaların olduğunu, hangi şüphelerin olduğunu veya hangi suça karıştığını göreceğiz ve ondan sonra da yargılama başlayacak. CMK gereğince, gizli olarak yürütülen bu soruşturma ve henüz iddianameye dönmediyse şimdiden ilgili kişiyi suçsuz ilan etmek, suçu olmadığını söylemek doğru mudur? Acaba ne biliyorlar da böyle bir kanata sahipler çok merak ediyorum.

'HAKİM VE SAVCILARA PARMAK SALLIYORLAR'

İkincisi özellikle kamu görevi ifa eden başsavcıların, savcıların hakimlerin de yine ilgili CHP’li yetkililerce tehdit edildiklerini görüyoruz. Adeta onlara parmak sallandığını görüyoruz. Anayasa der ki, Türk milleti adına yargı süreci bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülür. Anayasanın 10 maddesi kapsamınca hiçbir zümre hiçbir siyasi oluşum, hiçbir kişi dernek ya da kuruluş yöneticileri ya da üyeleri kanunlardan kaçamazlar. Herkes kanunlar önünde eşittir. Kim suça karıştıysa ya da suç işlediyse bağımsız yargı önünde hesap verecektir.

'GEÇMİŞLER BUGÜNÜ KARIŞTIRMASINLAR'

Tabi aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Zamanında bu ülkede, hangi başsavcıların, hangi savcıların kimlerle ne işler çevirdiğini yıllar sonra öğrendik. Google’dan tarama yapan, sahte üretilmiş gazete küpürleri ile parti kapatma davaları için iddianameler hazırlayan, yine uydurulmuş belgelerle iddianameler hazırlayan savcıları gördük.

Herhalde CHP onlarla, şu anda görev yapanları karıştırıyor. Geçmiştekilerle şimdikileri karıştırmasınlar. Yargımız, bağımsız ve tarafsız olarak görevinin başındadır. Kimse de adil yargılamayı etkileyecek şekilde birilerine parmak sallamasınlar. Tehdit etmesinler. Türkiye bir hukuk devleti ve hukukun da gereğinin yapılması için herkes saygı duysun.”

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatılmış, Başsavcılık, Özel'e "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarını yöneltmişti.

CHP lideri Özgür Özel, bugün terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 30 gün sonra ziyaret etmişti. Hapishane önünde açıklamalarda bulunan Özel, soruşturmayı yöneten başsavcı Akın Gürlek'i şu sözlerle eleştirmişti:

"Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil talimat vericilerden alıyorsun. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum; hukuk içine dön, Anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme. Tövbe et, istifa et. Onurunla bir kasabada avukatlık yap. Hiç olmazsa senin de hukukunu biz savunuruz. Yoksa sonun son değil."

Kaynak: Gerçek Gündem