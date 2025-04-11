Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Partisinden İhraç Edildi
Daha önce ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisinden ihraç edildi.
AKP Merkez Disiplin Kurulu, daha önce tedbirli kesin ihraç talebiyle sevk edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ilişkin toplandı.
Disiplin Kurul, Hüseyin Kocabıyık'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı.
Kaynak: AA
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