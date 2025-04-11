AKP'den İptal Edilen KHK'lar İçin Kanun Teklifi

Haber Merkezi/ANKARA

AKP, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, Meclis Başkanlığı’na sundu.

Kanuna ilişkin ilk imza sahibi milletvekilleriyle beraber bir basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin bilgi verdi.

Yürütme maddeleriyle beraber 32 maddelik kanunda yer alan bazı düzenlemeler şöyle açıklandı:

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

“657 sayılı Kanuna 703 sayılı KHK ile eklenen 61/A maddesi, AYM kararıyla iptal edilmiş; madde içeriği kanuni düzenleme haline getirilmiştir.

Bakan müşavirlerinin, yalnızca bakanın görev süresiyle sınırlı olarak çalışabileceği, bu görevin kamu görevinde kazanılmış hak teşkil etmeyeceği ve mali-sosyal haklarının ‘bakanlık müşaviri’ ile aynı esaslara tabi olacağı açıkça düzenlenmiştir.

UZMAN YARDIMCILARI

657 sayılı Kanunun ek 41. maddesi, uzman ve uzman yardımcılarının merkez teşkilatlarında istihdamına yönelik yeniden düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı, bu personelin görev alanları, hakları, mali ve sosyal hakları ile denetim ve teftiş yetkileri ayrıntılı olarak hüküm altına alınmaktadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ

Teklifle; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ifadesi, Genel Sekreterlik olarak değiştirilmiştir. Ayrıca geçiş hükümleri düzenlenmektedir.

4483 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile “İdari İşler Başkanı ibareleri Genel Sekreter olarak değiştirilmiştir. İlgili maddelerdeki unvan ve görev tanımlamaları yeni teşkilat yapısına uygun hale getirilmiştir.

KAMU SENDİKALARI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılarak, bazı kurum çalışanlarının sendika üyeliği kapsamı netleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı gibi bazı kurum personelinin sendika üyeliği dışında kalacağı belirtilmiştir.

Kamu İşveren Heyetinin oluşumu yeniden düzenlenmiştir. Heyet, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakan başkanlığında toplanacaktır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı yeniden düzenlenmiş, başkan ve üyelerin seçilme usulleri, yedek üyeler, sekretarya görevleri ve atama esasları belirlenmiştir.

ASILSIZ ÇAĞRIYA 1,500, İHBARA 15 BİN CEZA

Teklifle, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrı ve ihbarlara yönelik idari para cezaları yeniden düzenlenmektedir. Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere 1.500 TL, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15.000 TL idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Ayrıca, bu fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezalar iki katı olarak uygulanacaktır.

HSK’YA MÜSTEŞAR

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununda yapılan düzenleme ile Kurul’un yapısında yer alan müsteşarlık ibaresi yeniden ihdas edilmiş ve buna bağlı görev tanımları güncellenmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurul görevlerinin müsteşar ataması yapılıncaya kadar Adalet Bakanının belirleyeceği bakan yardımcısı tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi