5 Yaşındaki Çocuk Dişi Çekildikten Sonra Ölmüştü: Kahreden Ölümde Yeni Detaylar

Osmangazi ilçesinde 19 ay önce 5 yaşındaki Deniz Sönmez’e diş ağrısıyla gittiği diş kliniğinde 4 dolgu ve 1 diş çekimi yapılabilmesi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı. Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz ateşlendi. Su isteyen Deniz’e verilen suyun ardından küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı.

AMBULANS TALEBİ REDDEDİLDİ

Annenin iddiasına göre, 3 kez doktor çağrılmasına rağmen doktor ‘ateş düşürücü ilaç yazalım’ yanıtı verirken, ambulans çağırma talebi de kabul edilmedi. Doktorlar durumun ‘normal’ olduğu belirterek Deniz ve ailesini evlerine gönderdi.

ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Deniz ve annesinin ardından eve gelen baba Aydın Sönmez, oğlunu yarı baygın halde görünce aile çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne ötürdü. Doktorların müdahalesine rağmen durumu fenalaşan Deniz entübe edilirken, organlarının iflas ettiği öğrenildi. Üç gün yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Deniz’in hayatını kaybetmesinin ardından açılan duruşma kapsamında tutuksuz sanıklar Aleyna S., Kerem Gökay Y., Levent O. Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Deniz Sönmez’in ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

‘SADECE BUGÜNÜMÜZÜ DE GELECEĞİMİZİ DE ÇALDILAR’

Oğlunun ölümüne yol açan süreci ihmaller zinciri olarak tanımlayan baba Sönmez, kliniği aradıklarında kendisine çocuğunu hastaneye götürebileceğinin söylendiğini belirtirken işlem sırasında ve sonrasında oğullarıyla ilgilenilmediğini savundu. Sanıklardan Levent O.’nun klinikte olması halinde terslik olduğunu anlayacağını söyleyen baba Sönmez, kendisinin bu süreçte tansiyon hastası olduğunu; eşinin ise kadın hastalıklarına yakalandığını belirterek “Sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de çaldılar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

ANNE OĞUL ARASINDA KAHREDEN KONUŞMA

Olay gününü anlatan anne Elena Sönmez, anestezi uzmanı Levent O.’nun işlemi yaptıktan sonra odadan çıktığını ve geri dönmediğini belirtirken sonrasında odada sadece asistanın kaldığını; oğlunun fenalaştığında ise kendilerine bu durumun normal olduğunun söylendiğini ifade etti.

Anne Sönmez, oğlunun bilincinin yerine geldiğinde kendisine “Anne ben ölüyorum” dediğini ifade eden Sönmez, oğluna "Sadece uyuyordun. İlacın etkisi geçecek, her şey yoluna girecek" şeklinde yanıt verdiğini gözyaşları içinde anlattı.

Sönmez, "O benim tek çocuğumdu. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum ve gereken cezayı alacaklarına inanıyorum" diyerek adalet talep etti.

‘İŞLEM SONRASI ANORMAL BİR DURUMA RASTLAMADIK’

Aileye başsağlığı dileyen diş hekimi Aleyna S. ise olayın herkesi çok üzdüğünü ifade etti. Daha önce hasta ve ailesinin diş ağrısı şikayetiyle kendisine geldiğini belirten diş hekimi, çocuğun korktuğu için anestezi ile işlem yapılması kararı aldıklarını ve gün belirlediklerini belirtti.

Yaptığı işlemin oldukça basit olduğunu söyleyen Aleyna S., işlemden sonra anormal bir duruma rastlamadıklarını ve bilincin yerine geldiğini gördüklerini ifade ederken, kendisinin klinikte çalışmaya başladığında anestezi işleminin zaten yapılmış olduğunu da not düştü.

‘TALİMATLARIM DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLDİ’

Anestezi uzmanı Levent O. da sedasyon işlemi başladıktan sonra aileye bilgi verdiğini ve içeri girdiğini, dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra ise dışarı çıktığını belirtti. Sanık, içeride teknisyeninin kaldığını ve kendi talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.

MESUL MÜDÜR BERAATİNİ TALEP ETTİ

Polikliniğin mesul müdürü Kerem Gökay Y. ise olay günü öğleden sonra diş hekimi Aleyna S.'nin telaşlı bir şekilde kendisini aradığını ve işlem yapılan çocuğun fenalaştığını söylediğini belirtti. Diş hekiminin, tedavi ve sonrasında aksi bir durum olmadığını bildirdiğini aktaran sanık, hemen hastaneye gittiklerini anlattı. Sanık, yaşanan olayda sorumlu olmadığını düşündüğünü belirterek beraatini talep etti.

SAVCILIK CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. Maddesi'ne muhalefet suçundan, sanıklar Aleyna S. ve Levent O.'nun "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan, Kerem Gökay Y.'nin ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA