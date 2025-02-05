Öldüren Diş Çekiminde Flaş Gelişme: WhatsApp Yazışmaları İfşa Oldu, Sır Perdesi Aralanıyor!

Bursa'da diş çekimi operasyonundan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz'in şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Deniz'in annesi Elena, WhatsApp konuşmalarının dosyaya sunulduğunu ifade etti. Acılı anne, "Whatsapp grup konuşmaları var. Bu konuşmalarda bu kliniğin ve diğer şubelerinde defalarca kez çocuklara anestezi yapıldığı ve bundan da herkesin haberdar olduğu var. Bütün konuşmalarda para, anestezi konuşmaları mevcut" dedi.

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Öldüren Diş Çekiminde Flaş Gelişme: WhatsApp Yazışmaları İfşa Oldu, Sır Perdesi Aralanıyor!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 17 ay önce 5 yaşındaki çocuğu Deniz Sönmez'i diş ağrısı şikayetiyle bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesine götüren Sönmez ailesi, minik Deniz'in tedavi sonrası fenalaştığı fark etti. Küçük çocuğa 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı.

Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz'in ateşi yükseldi. Su isteyen Deniz'e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı. Annenin iddiasına göre 3 kez doktor çağırılmasına rağmen ‘Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım' dedi.

Öldüren Diş Çekiminde Flaş Gelişme: WhatsApp Yazışmaları İfşa Oldu, Sır Perdesi Aralanıyor! - Resim : 1

Annenin ambulans çağırma talebine de olumsuz cevap veren doktorlar durumun ‘normal' olduğunu söyleyerek Deniz ve annesi evine yolladı. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu. Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

Doktorların çabasına rağmen Deniz'in durumu ciddileşti. Entübe edilen minik Deniz'in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Öldüren Diş Çekiminde Flaş Gelişme: WhatsApp Yazışmaları İfşa Oldu, Sır Perdesi Aralanıyor! - Resim : 2

KONUŞMALAR DOSYADA

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ailesi 17 aydır adalet arıyor. Gözü yaşlı Rus asıllı anne, "Sokak hayvanlarını tekmeleyenler ceza alıyor ama benim oğlumun failleri dışarda, 5 bin lira için oğlum katledildi" dedi.

Yargılama sürecinin başladığı günden bu güne 17 ay geçse de aile 1 arpa boyu bile yol kat edilmediğini belirtti.

Acılı anne şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarını tekmeleyenler ceza alıyor ama benim oğlumun failleri dışarda geziyor" dedi. Dosyaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan Rus anne, "Sanık vekillerinin dosyaya sunmuş olduğu Whatsapp grup konuşmaları var. Bu konuşmalarda bu kliniğin ve diğer şubelerinde defalarca kez çocuklara anestezi yapıldığı ve bundan da herkesin haberdar olduğu var. Bütün konuşmalarda para, anestezi konuşmaları mevcut ve şu an dosyanın içerisinde.

Öldüren Diş Çekiminde Flaş Gelişme: WhatsApp Yazışmaları İfşa Oldu, Sır Perdesi Aralanıyor! - Resim : 3

SANIKLARIN DIŞARIDA OLMASINA TEPKİ

Yargılama başlıyor, tabi sanıkların dışarıda olması vicdanımızı yaraladı. Evladımı toprağa koydum, ertesi günü karakola gidip ifade verdim. Onların ifadeleri bir hafta 10 gün sonra alındı ve olaydan 17 ay geçmesine rağmen hala dışarıda bu adaletsizlik yüreğimizi yaraladı. Eminim bizi izleyen birçok kişinin de vicdanını yaralamıştır."

'AİLE BAKANLIĞI'NDAN ARADILAR'

Baba Aydın Sönmez, "Bu hafta başında Aile Bakanlığından aradılar ve dosyaya dahil olmak için bizden müsaade istediler. Bizim evimiz hala soğuk, hiçbir şet ısıtamıyor. Hiçbir şey bizim ne içimizi nede evimizi ısıtabilir. Bu böyle devam ettikçe bizim durumumuz da böyle sürecek" diye konuştu.

RUS BASININDA GÜNDEM

Öte yandan Minik Deniz'in ölümü ve evladını kaybeden Rus asıllı anne Elena Sönmez'in 17 aydır devam eden hukuk mücadelesi Rus medyası tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Rus basınında manşet olan olan Minik Denizi ölümüne sebep olan olaylar zinciri ve dava süreci de ilgiyle takip ediliyor.

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Kaynak: İHA

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