Parktaki Bankı Ateşe Verdiler

Şanlıurfa'da bir park, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Haliliye Belediyesi, sosyal medya hesabından, "Sadece bankımızı değil, yüreğimizi de yaktınız" paylaşımını yaptı.

Parktaki Bankı Ateşe Verdiler

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yer alan Devteşti Kuyusu yanındaki parkta bir bank, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yanan bank kullanılmaz hale geldi. Belediyenin çevre koruma müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye giderek bankta onarım çalışması başlattı. Polis ekipleri ise kamu malına zarar verme suçunu işleyen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Ali Patlar, ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Gece saatlerinde parka gelen bir grup, parka zarar veriyor. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Allah razı olsun belediyeden, ellerinden geleni yapıyorlar ama biz çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz" dedi.

Bankın yandığı görüntüler de Haliliye Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Sadece bankımızı değil, yüreğimizi de yaktınız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Manav, Sandalyede Kanlar İçinde Bulundu! 17 Yaşındaki Genç Kızın İfadesi Ortaya Çıktı... 'TACİZ ETTİ, ÖLDÜRDÜM' 17 Yaşındaki Genç Kızın İfadesi Ortaya Çıktı... 'TACİZ ETTİ, ÖLDÜRDÜM'
Şüpheli Kadın Ölümü: İnşaatta Yaralı Bulundu, Kurtarılamadı Şüpheli Kadın Ölümü: İnşaatta Yaralı Bulundu, Kurtarılamadı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş
40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor 40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor