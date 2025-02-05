Şüpheli Kadın Ölümü: İnşaatta Yaralı Bulundu, Kurtarılamadı

Kastamonu’daki bina inşaatında işçiler yaralı halde bir kadın buldu. 25 yaşındaki genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şüpheli Kadın Ölümü: İnşaatta Yaralı Bulundu, Kurtarılamadı

Olay, Merkez ilçesi Hacıbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın şantiyesine çalışmak için gelen işçiler, yerde yatar vaziyette bir kadınla karşılaştılar. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ağır yaralı kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Şüpheli Kadın Ölümü: İnşaatta Yaralı Bulundu, Kurtarılamadı - Resim : 1

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri, inşaat halindeki binada incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmasının ardından kadının 25 yaşındaki E.C.U. olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnşaat halindeki binanın üçüncü katında Kur’an-ı Kerim de bulundu. E.C.U.'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Genç kadın, öldürüldü mü yoksa intihar mı etti soruşturma sonucu ortaya çıkacak.

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Kaynak: İHA

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