Ağzında Sigara, Elinde Silah... 'Pes' Dedirten Rahatlık! Çocuklarının Önünde Annelerini Katletti

Bursa'da kan donduran kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Atilla Çetin adlı erkek; kızı ve oğlunun tüm engelleme çabalarına rağmen eşini tabancayla vurarak katletti. Kan donduran cinayetin görüntülerinde fail Çetin'in ağzında sigara ile olan rahatlığı 'pes' dedirtti. Çocukları ise babalarından şikayetçi olarak kendilerinin de şiddete maruz bırakıldıklarını kaydetti.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 27 Ekim 2024'te kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ağzında Sigara, Elinde Silah... 'Pes' Dedirten Rahatlık! Çocuklarının Önünde Annelerini Katletti - Resim : 1

'BABAM BANA SALDIRIP ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., şu ifadeleri kullandı:

"Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti."

Ağzında Sigara, Elinde Silah... 'Pes' Dedirten Rahatlık! Çocuklarının Önünde Annelerini Katletti - Resim : 2

'SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU'

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

Ağzında Sigara, Elinde Silah... 'Pes' Dedirten Rahatlık! Çocuklarının Önünde Annelerini Katletti - Resim : 3

'ANNEMİZİ ÖLDÜRMEMESİ İÇİN KARDEŞİMLE ÖNÜNE GEÇTİK’

Atilla Çetin’in Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Babalarının, annelerini öldürmesine tanık olan A.E.Ç. ile ablası Z.Ç., müşteki olarak katıldıkları duruşmada yaşadıklarını anlattı. İki kardeş de babalarından şikayetçi olurken, Z.Ç., olay günü annesi ve kardeşi ile kahve içtikten sonra evlerine dönerken, yolda gördükleri babalarının kendilerini takip ettiğini belirterek, “Annem aracı park ederken yanaşan babam otomobilden inip, ağza alınmayacak hakaretler etti. Annem ise buna karşılık vermeyip, 'Sensin o, sana iade ediyorum' dedi. Kardeşim ile annemin önüne set çektik. Küfreden babam, aracından silahı alarak 3 el ateş etti. Kardeşim elindeki silahı almaya çalışırken, ben de kendisini iterek düşürdüm. Sonra, 'Namusumu temizledim' diyerek, aracına binip gitti. 1,5 yıl önce de beni öldürmek istedi. Şikayetçi olunca, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Annemi öldüren babamdan şikayetçiyim” dedi.

'NAMUSUMU TEMİZLEDİM' DİYE BAĞIRMIŞ!

A.E.Ç. de ablası gibi babasından şikayetçi olduğunu belirtip, “Ablamın yanında 3 el ateş etti. Elindeki silahı almak istedim vermedi. Aramızda arbede yaşandı. Sonra tabancayı aldım. Annemin vurulduğunu daha sonra anladım. Sağlık ekiplerine haber verdim. Bu sırada annemin üzerinden atlayarak binadan çıkan babamın, 'Namusumu temizledim' diye bağırdığını duydum. Ondan şikayetçiyim” diye konuştu.

İlk duruşmada verdiği ifadede, olay günü, eşinin kaldığı eve, sosyal medyada yaptığı paylaşımları çocuklarına göstermek için gittiğini öne süren tutuklu sanık ise “Bana hakaret ve küfredince, yanımda silah vardı, o sinirle 2 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum. Sonra kızım beni itince yere düştüm. Oğlum elimdeki silahı almaya çalıştı. Amacım onu öldürmek değildi. 19 aydır devam eden boşanma davamız var. Bu süre içinde öldürebilirdim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

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