Adana'da Kadın Cinayeti: 21 Yaşındaki Fatma, Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde 21 yaşındaki Fatma Koçaklı, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından dini nikahlı eşi Mikail B. gözaltına alındı, cenaze ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adana'da Kadın Cinayeti: 21 Yaşındaki Fatma, Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde silah sesi duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Fatma Koçaklı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koçaklı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, Koçaklı'nın dini nikahlı eşi Mikail B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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