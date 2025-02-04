Sıla Bebek Davasında İkinci Duruşma Yarın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin davasında ikinci duruşma yarın gerçekleştirilecek.

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Sıla Bebek Davasında İkinci Duruşma Yarın

Olay, 8 Eylül 2024’te Malkara’da meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından komşusuna bırakılan küçük Sıla, komşu çocukları G.K. ve K.A. tarafından maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismar sonucunda ağır yaralandı. 30 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Sıla, 7 Ekim 2024’te hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması 26 Aralık 2024’te yapıldı ve mahkeme, duruşmayı 5 Şubat 2025’e erteledi. Yarın Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ikinci duruşmada sanıklar savunmalarını yapacak.

İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) hakkında 67 yıl, komşu Kani A. (32) için 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edilirken, G.K. (14) için "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl hapis cezası istendi. K.A. (13) hakkında ise "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl, ayrıca "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. (57) ise "suçu bildirmeme" suçlamasıyla yargılanıyor.

OTURUM KAPALI OLACAK

İlk duruşmada bazı sanıkların önceki ifadelerini değiştirdiği gözlemlenirken, mahkeme heyeti anne Bakiye Yeniçeri, sevgilisi Sanlı Ö. ve suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kani A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın yarın gerçekleşecek ikinci duruşması kapalı oturumda yapılacak.

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Kaynak: İHA

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