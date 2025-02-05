Manav, Sandalyede Kanlar İçinde Bulundu! 17 Yaşındaki Genç Kızın İfadesi Ortaya Çıktı... 'TACİZ ETTİ, ÖLDÜRDÜM'

Muğla Milas'ta manav Halil İbrahim Mercan sandalyede ölü bulundu. Polis ekipleri, 17 yaşındaki genç bir kızın Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti. Genç kızın ifadesinde Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde 2 Şubat'ta 48 yaşındaki manav Halil İbrahim Mercan, sandalyede kanlar içerisinde bulundu. Çevredekilerin sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Mercan'ın boyun ve göğsünden bıçaklandığı belirlendi.

Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi. Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

POLİS 'CİNAYET' DEDİ

Polis ekipleri, Mercan'ın öldürüldüğü sonucuna vardı. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti. Kadının 17 yaşındaki Beyza Ö. olduğu belirlendi.

'TACİZDE BULUNDU, ÖLDÜRDÜM'

Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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