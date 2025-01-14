Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici İçin Karar

İstanbul'da aracına binen kadın müşterileri ilaçla bayıltarak taciz eden ve bu görüntüleri taksicilerin olduğu gruplarda paylaşan taksici tutuklandı.

Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici İçin Karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmış, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edilmişti.

Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen taksici, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici Hakkında Flaş GelişmeKadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici Hakkında Flaş GelişmeGüncel

Kaynak: İHA

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