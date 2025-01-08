Öldüren Diş Çekiminde Korkunç İhmaller: Doktor, 5 Yaşındaki Deniz'i Ameliyat Masasında Bırakıp Gitmiş!

Bursa’da, özel bir diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Deniz Sönmez'in (5) ölümü sonrası hazırlanan Adli Tıp raporları, İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi.

3 HEKİM KUSURLU

Soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilip, diş hekimleri A.S. ve K.G.Y. ile Anestezi Uzmanı Dr. L.O.’nun, Deniz Sönmez’in ölümünde 4/8’er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları oy birliği ile mütalaa edildi.

ÇOCUK BAYGINKEN GİTTİ!

Rapora göre anestezi uzmanı L.O., sedasyon ve genel anestezi altına alınan hastanın, sağlık kuruluşuna ilk geldiği haline dönmesini beklemesi gerekirken, çocuk baygınken görevini anestezi teknikeri G.K.'ya devrederek kliniği terk etti.

TETKİKLER AYNI GÜN YAPILDI!

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, aileye onam formu verilmezken, çekilen diş bölgesinde ip sütürlar (dikiş) olduğu belirlendi. Oysa çocuk diş tedavisinde anormal bir durum olmadığı sürece dikiş atılmaması gerekiyordu. Çekilen diş kanamaya devam etti.

Teşekküllü tıp merkezi veya hastanelerde uygulanması gereken diş tedavilerinden en geç 24 saat önce gerçekleştirilmesi beklenen tetkik ve uzman hekim muayenesi ise aynı günde yapıldı.

ÖLÜME SEBEBİYETTEN İFADELERİ ALINACAK

İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporundan sonra, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanının, ‘Ölüme sebebiyet vermek’ suçundan ifadelerinin alınması bekleniyor.