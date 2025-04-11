Bulgaristan'ın Türkiye'den Aldığı Antep Fıstıkları Sınırdan Döndü

Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı Antep fıstığında aflatoksin tespit edildi. Söz konusu ürünler sınırdan geri çevrildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Bulgaristan'ın Türkiye'den Aldığı Antep Fıstıkları Sınırdan Döndü

Dünyada ve Türkiye’de gıda güvenliğine yönelik sorunlar sürerken, Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı Antep fıstıkları bir kez daha geri gönderildi. Komşu ülkenin Türkiye’den ithal ettiği fıstıklarda aflatoksin tespit edildiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun (AB) Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirime göre, Sınır kontrollerinde ortaya çıkan durum, ‘ciddi riskli’ olarak nitelendirilirken, söz konusu ürünlerin sınırdan reddedildiği öğrenildi.

Durumun marketlerde henüz piyasaya sürülmeden ortaya çıktığı kaydedildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, küf mantarları tarafından üretilen toksik bir bileşiktir ve yüksek seviyelerde tüketildiğinde insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabiliyor. Başta karaciğer kanseri olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilen bu madde, özellikle kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerde ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), aflatoksin seviyelerinin gıda güvenliği açısından sıkı kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

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