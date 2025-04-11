Artvin'da Kar Yağışı: Yollar Kapandı

Artvin’de nisan ayında kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, yollar kapandı.

Artvin'da Kar Yağışı: Yollar Kapandı

Artvin’de nisan ayında beklenmedik bir kar yağışı etkili oldu. İki gündür aralıklarla süren kar yağışı, doğanın yeşermeye başladığı ve ağaçların çiçek açtığı Şavşat ve Borçka ilçelerini beyaz örtüyle kapladı. Özellikle Borçka Macahel bölgesi ve Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açabilmek için iş makineleriyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte, çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanması muazzam manzaralar oluşturdu.

Artvin'da Kar Yağışı: Yollar Kapandı - Resim : 1

Nisan ayında karşılaşılan bu kar sürprizi, bölgedeki vatandaşları şaşırttı. Karla kaplanan doğa manzaralarını gören bazı vatandaşlar, bu eşsiz görüntüleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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