Yaya Geçidinde Kaza: Bisikletteki Çocuk Yaralandı
Bursa'da yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Otomobil sürücüsü bir bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan bir çocuk yaralandı.
Aysel K. (42) yönetimindeki otomobil dönüş yaparken, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hüseyin Alp Ş.’ye çarptı. Otomobil kaldırıma çıkarak dururken, çarpmanın etkisiyle bisikleti devrilen çocuk yere düştü.
Yapılan müdahalelerin ardından Hüseyin Alp Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Aysel K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA