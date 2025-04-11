Antalya’da Kaçak Av Yapanlara Ceza Yağdı

Antalya’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığa karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı’nda bulunan Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda duyulan silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, avlanan bir yaban keçisi buldu.

Yapılan inceleme ve takipler sonucu, 3 kişilik bir avcı grubu suçüstü yakalandı. Ekipler, olay yerinde bir kişiyi yakalarken, diğer iki şahsın kimliklerini belirledi. Yasa dışı avcılık nedeniyle şahıslara toplamda 89 bin 189 TL idari ceza kesildi. Ayrıca, doğaya verilen zararın karşılanabilmesi için 650 bin TL tazminat bedeli talep edildi.

Kaçak avcılık yaptıkları için 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet eden şahıslara yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, yaban hayatının korunması adına bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA