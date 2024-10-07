AYM Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Binlerce KHK'lı Tazminat Alma Hakkı Kazandı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu görevlileriyle ilgili kritik bir karara imza attı.

KHK ile ihraç edilerek işlerinden olan ancak itiraz üzerine kamu görevlerine geri dönen vatandaşların tazminat alamayacağına yönelik karar itiraz üzerine AYM’ye taşındı.

AYM, itirazı haklı bularak ‘göreve iade edilen kamu personellerine tazminat verilmez” hükmünü oy birliği ile kaldırdı.

Yüksek Mahkeme, kararı Danıştay 5’inci Dairesi’nin tarafında yapılan iptal başvurusu üzerine aldı.

Resmi Gazete‘de yayınlanan kararda hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.

Kararda iptal gerekçeleri şöyle açıklandı:

* Kural, OHAL süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkân vermektedir. Başka bir ifadeyle kural olağanüstü hâl süresiyle sınırlı bir düzenleme öngörmemektedir. Bu nedenle kurala ilişkin incelemenin Anayasa’nın olağan dönem kuralları yönünden öngördüğü denetim rejimine göre yapılması gerekir.

* Anayasa Mahkemesi 30/6/2022 tarihli ve E.2018/137, K.2022/86 sayılı kararında OHAL KHK’sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (Komisyon) tarafından görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralı iptal etmiştir.

* İtiraz konusu kural açısından söz konusu karardan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Kural kapsamında, göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem