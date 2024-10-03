AYM Kararını Bu Kez MSB Tanımadı: Cumhuriyet Bayramı’nda Mağdur Oldular

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın muvazzaf astsubay temini kapsamında, 2015 yılında EDOK tarafından icra edilen yazılı ve sözlü sınavlarını geçerek “12. ASTTASAK Taburu” kursuna katılmaya hak kazanan 960 aday, 6 aylık eğitimlerinin ardından kursu başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

ZAFER BAYRAMI’NDA MEZUNİYET, CUMHURİYET BAYRAMI’NDA KHK!

Kurstan, 30 Ağustos 2016 tarihinde mezun edilen adayların atamaları, OHAL döneminin yarattığı siyasi atmosfer nedeniyle geciktirildi ve adaylar süresiz izne çıkarıldı.

12’inci dönem kursiyerlerin atama beklentileri, mezuniyetlerinden 2 ay sonra, 29 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan 675 sayılı KHK ile iptal edildi.

“BİR TEK ONUN ATAMASI YAPILDI”

KHK mağduru astsubaylar 8 yıldır atama beklerken, kendileriyle aynı dönemde mezun olan, devre arkadaşları, KKTC vatandaşı bir kadın astsubay ise 12’inci dönem ASTTASAK Taburu’ndan mezun olup ataması yapılan tek aday oldu.

KKTC vatandaşı astsubayın atanarak görevine başladığını öğrenen KHK mağduru astsubaylar bunun nedenini sorduklarında ise “Çünkü O KKTC vatandaşı, siz ise Türk vatandaşısınız” cevabını aldıklarını iddia ettiler.

ERDOĞAN DETAYI

12’inci dönem ASTTASAK Taburu’nda yaşanan tuhaflıklar bununla da sınırlı kalmadı.

Uzman çavuşluktan astsubaylığa geçmek için 12’inci dönem ASTTASAK Taburu’na katılarak buradan mezun olan personelin astsubay çavuş rütbesiyle atanması, tıpkı diğer arkadaşları gibi söz konusu KHK’ya takıldı. Aynı personel KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden 1 yıl sonra, 2017’de 13’üncü dönem ASTTASAK Taburu’ndan mezun oldu.

Bir sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 675 sayılı KHK nedeniyle rütbe alamayan personel, kursu derece ile bitirdiği için 1 sene sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden diploma ve takdir belgesi alarak görevine başladı.

KONU MECLİS’E TAŞINDI

Konuyu TBMM’nin gündemine taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Millî Savunma Bakanlığı’nın cevaplaması için bir soru önergesi verdi.

Önergede Anayasa Mahkemesi’nin “Nasıpları yapılmayan kursiyerlerin durumunun hem mahkemeler hem de OHAL komisyonu tarafından incelenmemesinin adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine ve yeniden yargılama yapılmasına.” şeklindeki kararını hatırlatan Ceylan, astsubayların neden atanmadığını sordu.

MSB, AYM KARARINI UYGULAMADI

Konuya ilişkin Ceylan’a, Bakan Yaşar Güler imzasıyla ilginç bir cevap geldi. Gelen cevapta, Millî Savunma Bakanlığı’nın da Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamadığı ortaya çıktı.

Bakanlık, verdiği yazılı cevapta, önergede yer alan sorulara ve AYM’nin söz konusu kararına değinmeden, sadece süreçte yaşananları özetleyen kısa bir bilgi notu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

“İptal edilen geçiş işlemleri" başlıklı altıncı maddesi uyarınca; Kuvvet Komutanlıkları tarafından temin faaliyeti tamamlanmamış olan subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubay adayları hakkındaki işlemler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesi uyarınca astsubaylıktan subaylığa, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15 inci maddesi uyarınca uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş aşamasında olan ancak nasıpları onaylanmamış adayların statüye geçiş işlemleri iptal edilmiştir. 12’nci dönem Astsubay kursiyerlerine de bu kapsamda işlem tesis edilmiştir.”

ARAFTA KALDILAR

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından Milli Savunma Bakanlığı’na durumlarının incelenmesi için başvuran kursiyerler, “Bakanlıkta konuyu inceleyecek bir komisyon olmadığı” cevabını aldılar.

8 yıldır hak arama mücadelesi veren mağdur adaylar, bakanlığa yaptıkları yazılı başvuruyla ise “MSB bir komisyon kursun, istihbarat raporlarına göre FETÖ bağlantısı olmayanların atamalarının yapılmasın” istiyorlar.

Kaynak: Gerçek Gündem