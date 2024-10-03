İki İlde Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu!

Batman ve Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı.

İki İlde Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu!

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Uzun süren takipler sonucu adresleri belirlenen 8 kişinin yakalanması için Batman kent merkezindeki 8 adres ve bunlarla bağlantılı olduğu belirlenen Ankara'daki bir adrese sabaha karşı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet captagon, 3 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 16 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli 8 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler
Batman Ankara
Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ders Çıkışı Fenalaşıp Hayatını Kaybetti Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ders Çıkışı Fenalaşıp Hayatını Kaybetti
İYİ Parti'de Deprem Sürüyor... Topluca İstifa Ettiler! İYİ Parti'de Deprem Sürüyor... Topluca İstifa Ettiler!
Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş
Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor