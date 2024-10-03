İki İlde Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu!

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Uzun süren takipler sonucu adresleri belirlenen 8 kişinin yakalanması için Batman kent merkezindeki 8 adres ve bunlarla bağlantılı olduğu belirlenen Ankara'daki bir adrese sabaha karşı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet captagon, 3 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 16 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli 8 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.