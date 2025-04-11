CHP Lideri Özel’den Okan Konuralp’e Taziye Ziyareti

CHP lideri Özgür Özel trafik kazasında yakınlarını kaybeden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

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CHP Lideri Özel’den Okan Konuralp’e Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yakınlarını kaybeden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’e taziye ziyaretinde bulundu.

Özel’e gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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