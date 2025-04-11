AKP'li Güler'den CHP'ye Tepki: 'CHP Anayasa ve Hukuk Devletini Hiçe Sayıyor'

ANKARA

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerdeki açıklamalarına sert yanıt verdi. Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarını hedef alarak yaptığı eleştiriler, Güler tarafından, Türkiye’nin anayasal ve hukuki yapısına aykırı bir duruş olarak nitelendirildi. Güler, CHP’nin, Anayasa ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bir tutum sergileyerek siyasi çıkar peşinde koştuğunu belirtti.

HUKUK VE ANAYASA UYARISI

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti ve anayasal bir yapıya sahiptir. Anayasamızda yer alan tüm düzenlemelere ve yasalarımıza sadık kalmak zorundayız. Ancak ne yazık ki, CHP Genel Başkanı ve partisinin üst düzey yöneticileri, anayasa ve hukuk devletini hiçe sayarak, hem bireysel hem de kurumsal çıkarlarını korumaya çalışmaktadırlar" dedi.

Güler, CHP’nin önerdiği seçim düzenlemelerinin, anayasa ile çeliştiğini belirtti. "CHP, adaylık meselesini gündeme getirirken, hem hukukun hem de seçim yasalarının dışına çıkmaktadır. Adayların belirlenmesi ve seçim süreçleri, belirli yasalar çerçevesinde yürütülmek zorundadır. Bu, hem anayasal bir zorunluluktur hem de demokrasimizin gereğidir" ifadelerini kullandı.

İBB SORUŞTURMASI

Abdullah Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarına da değindi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bu soruşturmaları siyasi bir malzeme haline getirdiğini belirterek, "CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmaları siyasi bir oyun haline getirmekte ve bu durumu halkın gözünden gizlemeye çalışmaktadır. Ancak şunu unutmamalıdırlar ki, yolsuzlukla mücadele etmek, hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girmesi halinde nasıl bir süreç yaşanacağına dair yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Güler, "İmamoğlu’nun suçlu olup olmaması, Türk yargısının takdirindedir. Ancak yargıyı etkileme çabası, hukuka saygısızlıktır" dedi.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan "acil durum alımları" hakkında ciddi soru işaretlerinin bulunduğunu vurgulayan Güler, "Muş’tan tatlı taşındı ve bu alımların şeffaflığı sorgulanıyor. Bu tür işlemler, hem belediyenin mali kaynaklarını israf etmekte hem de yolsuzluk şüpheleri yaratmaktadır" diyerek, şeffaflık çağrısında bulundu.

AVRUPA KONSEYİ'NİN 'ÇİFTE STANDARTLARI'

Güler, konuşmasında Avrupa Konseyi’ni de sert bir şekilde eleştirdi. Güler, "Dünyanın gözü önünde yaşanan Gazze’deki insanlık dramına karşı Avrupa Konseyi’nin sessizliğini kınıyorum. Konsey, bu katliama göz yumarak, insan hakları ve adalet konusundaki duruşunu tamamen kaybetmiştir. Aynı Avrupa Konseyi, Türkiye’yi eleştiriyor, ancak uluslararası alanda bir katliam yaşanırken tek bir kelime dahi etmiyor" diyerek, Avrupa Konseyi’nin ikiyüzlü politikalarını eleştirdi.

"İnsanlık tarihinin en büyük sınavlarından birini yaşarken, Avrupa Konseyi üyelerinin tutumu, dünya çapında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Gazze’deki katliamı görmezden gelmeleri, onların insan hakları konusunda samimiyetsiz olduklarını ortaya koymaktadır" diye devam etti.

'BELEDİYE BAŞKANLARI ZORLA İSTİFA ETTİRİLİYOR'

Güler, CHP içindeki bazı skandalları da gündeme getirdi. Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı’nın istifa etmesiyle ilgili olarak, "CHP içindeki mafyatik yapılar, belediye başkanlarını tehdit ediyor, zorla istifaya zorluyor" diyerek, partinin içindeki yozlaşmanın büyüdüğüne dikkat çekti. Ayrıca, eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Er Yılmaz’ın, partinin içindeki yolsuzluk ve suistimallerle ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "CHP içindeki bu yozlaşma yıllardır devam ediyor. Yolsuzluklar, sadece bir şehirde değil, tüm partide yaygınlaşmış durumda" dedi.

'CHP’NİN GEÇMİŞİNE BAKIN'

Güler, CHP’nin siyasi ahlakla ilgili söylemlerinin samimiyetsiz olduğunu belirtti. "CHP, siyasi ahlakı konuşan bir parti değil. Geçmişte, kendi partilerinde yaptıkları yolsuzluklarla ilgili hiçbir adım atmamışlardır. Şimdi, adalet ve ahlak adına konuşan bu partinin, geçmişteki uygulamalarına bakılmalıdır. Bu tamamen samimiyetsiz bir yaklaşım" diyerek, CHP’yi eleştirdi.

Güler, son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve partisinin diğer yöneticilerini, yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarıyla ilgili daha şeffaf ve açık bir tutum sergilemeye çağırarak, "Halkımız bu tür yolsuzluklara karşı her zaman duyarlı olmuştur. Siyasi çıkar peşinde koşmak, halkın güvenini sarsmaktadır. Sessizlik, suçları örtme çabasıdır ve halkın feraseti her zaman galip gelecektir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi