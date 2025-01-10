AKP Cephesinden Özel'e Bir 'Kırmızı Kart' Yanıtı Daha: 'Önce Kendi Belediyelerine Göstersin'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP lideri Özgür Özel'in önceki gün 'büyük sürpriz' olarak duyurduğu iktidara "kırmızı kart" gösterme çağrısı hakkında konuştu. Özel'in CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir belediyelerine kırmızı kart göstermesini talep eden Güler, "Göstersin de inandırıcılığını test etmiş olalım" dedi.

Güler, şöyle konuştu:

"Kırmızı kart gösterecekse önce kendi belediyelerine kırmızı kart göstersin. Bir örnek verelim, bu kartı önce şu İzmir'e bir göstersin. Belediye Kanunu'nun en temel görevlerinden olan atık su, kanalizasyon, içme suyu gibi faaliyet alanlarında hiçbir başarısı olmayan, İzmir Körfezi'ni adeta balıklar ve canlılar için yaşanmaz hale getiren belediyesine kırmızı kart göstersin.

SGK borcunu ödemeyen, en sonunda duyduk ki artık maaş da ödeyemiyormuş, kırmızı kartını göstersin de bir inandırıcılığını görelim. Şu yüksek düzeyli vaatlerini, ekonomik bilgilerini de İstanbul'da, Ankara'da göstersinler bilelim. Ankara'da ve İstanbul'da bir metreküp doğal gazdan daha pahalı su bedeli ödeniyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir metreküp doğal gazdan daha fazla, 1,5 kat, 2 kat su bedeli ödenen belediyelere kırmızı kart göstersin de inandırıcılığını test etmiş olalım."

Kaynak: ANKA