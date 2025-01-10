Babası 'İnfaz Edildi' Demişti... Roketsan Mühendisinin Ölümünde Yeni Detaylar: İnternette ‘Nasıl İntihar Edilir' Diye Aratmış

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulundu. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede, Yusuf Serdar Yücel'in sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

Genç mühendisin babası Ahmet Yücel ise oğlunun şüpheli ölümünün ardından yaptığı açıklamalarda olayın 'intihar değil infaz' olduğunu savunmuştu. Emekli polis olan Baba Yücel, "Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. İntihar edecek biri değil" diyen Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" diye konuşmuştu.

İNTERNETTE YAPTIĞI ARAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre; olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti.

Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah