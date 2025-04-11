Şimşek'ten Özel'e 'MASAK' Yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurlarındaki artışa karşı Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasına tepki gösterdi. Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert bir şekilde eleştirerek, "Şimşek 'Yapmayın' demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki; 'Rezervler bir gün satılmak için biriktirilir. O gün bugün mü? O gün bugün mü? Utanmaz adam, çıldırıyorum" ifadelerini kullandı.

Şimşek’in MASAK’ın siyasi bir operasyon için kullanılmasına sessiz kaldığını öne süren Özel, Şimşek’i "darbenin mali ayağı" olmakla da suçladı. Özel, "Kendi talimatıyla, onun da bir başkan yardım uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Utanç vesikası, böyle bir torba peçeteden ibaret, peçete. Şimşek kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır." diye konuştu.

ŞİMŞEK'TEN ÖZEL'E YANIT

Mehmet Şimşek, Özel’in iddialarına karşılık vererek, bu tür suçlamaların bir itibar suikastı olduğunu söyledi. Şimşek, "MASAK, Savcılığa herhangi bir makamın görüşü veya direktifi olmadan, sadece veri içeren teknik bir rapor gönderdi. Bu raporun hukuki geçerliliği, uzman veya uzman yardımcısı fark etmeksizin aynıdır" şeklinde açıklama yaptı. Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz. Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir. Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

Kaynak: Haber Merkezi