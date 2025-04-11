Dünyanın En Büyük Varlık Fonu İlk Çeyrekte Rekor Para kaybetti

Norveç hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 1,7 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip devlet varlık fonunun küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını sürdüreceği belirtildi. Hükümet, fonun temel yatırım politikalarının geniş bir uzlaşıya dayandığını ve mevcut stratejinin devam edeceğini bildirdi.

ÜÇ AYDA 1,1 TRİLYON NORVEÇ KRONU KAYIP

Norveç Maliye Bakanlığı, parlamentoya sunduğu yıllık değerlendirme raporunda, fonun yılbaşından bu yana 1,1 trilyon Norveç kronu, yani yaklaşık 101,38 milyar dolar kayba uğradığını açıkladı. Fonun zararında, küresel varlık fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkili olduğu kaydedildi.

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Maliye Bakanı Jens Stoltenberg yaptığı değerlendirmede, “Küresel ekonomide öngörülemezliğin arttığı bir dönemdeyiz. Bu koşullarda en sağlıklı yaklaşım, geniş yelpazeye yayılmış risk yönetimidir” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, fonun portföy dağılımını bu anlayışla sürdüreceğini belirtti.

ETİK YATIRIM KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Norveç hükümeti ayrıca, devlet fonunun silah üreticilerine yatırım yapmasını engelleyen etik kurallarda herhangi bir değişiklik öngörmediğini de duyurdu. Silah yatırımlarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması son aylarda ülkede kamuoyunda tartışmalara yol açmış, ancak hükümet bu alandaki mevcut yasakları sürdürme kararı almıştı.

Kaynak: AA