Milli Emlak'ta Kelepir Fiyatına Satışla Başladı! İstanbul, Samsun, Konya, Ankara'da Arsalar Satışta
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde arsa, tarla, arazi ve bağ satışlarına devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul, Samsun, Konya ve Ankara gibi illerdeki taşınmazlar, ihale sistemiyle satışa sunuluyor. Bu taşınmazlar arasında, düşük fiyatlarıyla dar gelirli vatandaşların ilgisini çeken arsa ve tarla satışları da bulunuyor. Son açıklamalara göre, tahmin edilen ihale bedeli 69.000 TL'den arsa ve 57.000 TL'den tarla satılacak.
KONYA’DA 69.000 TL’DEN ARSA SATIŞI
Milli Emlak, Konya’nın Karatay ilçesinde 69.000 TL bedelle bir arsa satışa çıkarıyor. 135,57 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan arsanın teminat bedeli ise 20.700 TL olarak belirlendi. Söz konusu taşınmazın ihalesi 18 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve ihale saati 09.15 olarak açıklandı.
SAMSUN’DA 57.000 TL’DEN TARLA SATIŞI
Milli Emlak tarafından duyurulan bir diğer taşınmaz ise Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan 57.000 TL değerinde bir tarla. Tarla, 375,60 metrekare yüzölçümüne sahip olup, teminat bedeli 14.250 TL olarak belirlendi. Samsun’daki tarlanın ihalesi ise 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek ve ihale saati 10.15 olarak açıklandı.
Milli Emlak’ın satışa sunduğu uygun fiyatlı taşınmazlar, özellikle ekonomik olarak daha erişilebilir alternatifler arayan vatandaşlar için büyük ilgi görüyor.