Milli Emlak'ta Kelepir Fiyatına Satışla Başladı! İstanbul, Samsun, Konya, Ankara'da Arsalar Satışta

SAMSUN’DA 57.000 TL’DEN TARLA SATIŞI

Milli Emlak tarafından duyurulan bir diğer taşınmaz ise Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan 57.000 TL değerinde bir tarla. Tarla, 375,60 metrekare yüzölçümüne sahip olup, teminat bedeli 14.250 TL olarak belirlendi. Samsun’daki tarlanın ihalesi ise 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek ve ihale saati 10.15 olarak açıklandı.