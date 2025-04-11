Milli Emlak'ta Kelepir Fiyatına Satışla Başladı! İstanbul, Samsun, Konya, Ankara'da Arsalar Satışta

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde arsa, tarla, arazi ve bağ satışlarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Milli Emlak'ta Kelepir Fiyatına Satışla Başladı! İstanbul, Samsun, Konya, Ankara'da Arsalar Satışta - Resim: 1

İstanbul, Samsun, Konya ve Ankara gibi illerdeki taşınmazlar, ihale sistemiyle satışa sunuluyor. Bu taşınmazlar arasında, düşük fiyatlarıyla dar gelirli vatandaşların ilgisini çeken arsa ve tarla satışları da bulunuyor. Son açıklamalara göre, tahmin edilen ihale bedeli 69.000 TL'den arsa ve 57.000 TL'den tarla satılacak.

1 4
Milli Emlak'ta Kelepir Fiyatına Satışla Başladı! İstanbul, Samsun, Konya, Ankara'da Arsalar Satışta - Resim: 2

KONYA’DA 69.000 TL’DEN ARSA SATIŞI

Milli Emlak, Konya’nın Karatay ilçesinde 69.000 TL bedelle bir arsa satışa çıkarıyor. 135,57 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan arsanın teminat bedeli ise 20.700 TL olarak belirlendi. Söz konusu taşınmazın ihalesi 18 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve ihale saati 09.15 olarak açıklandı.

2 4
Milli Emlak'ta Kelepir Fiyatına Satışla Başladı! İstanbul, Samsun, Konya, Ankara'da Arsalar Satışta - Resim: 3

SAMSUN’DA 57.000 TL’DEN TARLA SATIŞI

Milli Emlak tarafından duyurulan bir diğer taşınmaz ise Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan 57.000 TL değerinde bir tarla. Tarla, 375,60 metrekare yüzölçümüne sahip olup, teminat bedeli 14.250 TL olarak belirlendi. Samsun’daki tarlanın ihalesi ise 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek ve ihale saati 10.15 olarak açıklandı.

3 4
Milli Emlak'ta Kelepir Fiyatına Satışla Başladı! İstanbul, Samsun, Konya, Ankara'da Arsalar Satışta - Resim: 4

Milli Emlak’ın satışa sunduğu uygun fiyatlı taşınmazlar, özellikle ekonomik olarak daha erişilebilir alternatifler arayan vatandaşlar için büyük ilgi görüyor.

4 4