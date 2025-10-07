Süper Lig’i Sallayan İstifa: Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor Kararı! Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa etti.

AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Belözoğlu, Antalyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şunları söylemişti: "Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende.

'BENCE RADİKAL KARARLAR ALINMASI GEREKİYOR'

Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş. Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum."

EMRE BELÖZOĞLU’NUN KARNESİ NASIL?

Bu yılın Ocak ayında Emre Belözoğlu, Antalyaspor’a imza attı. Ankaragücü’nü çalıştırdıktan sonra Antalyaspor’a büyük umutlarla gelen 44 yaşındaki teknik direktör, ilk sezonunda ligde 18 maça çıktı. Bu müsabakalardan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezonun son 6 maçlık periyodunda sadece 4 puan toplayabildi.

