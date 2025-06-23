Tutuklanan Fatih Altaylı'dan Yeni Video! 'Yorumlayamıyor'

Gazeteci Fatih Altaylı’nın “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklanmasının ardından YouTube programındaki ekibi yeni bir program yayınladı. Ekip kararı eleştirerek hukuka aykırı olduğunu söyledi. “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” başlıklı yayında, ekibi “Haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Tutuklanan Fatih Altaylı'dan Yeni Video! 'Yorumlayamıyor'
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na tehdit” iddiasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından dün tutuklandı. Tutuklama kararı, Altaylı’nın ekibi ve kamuoyunda tepkiye yol açtı. Hafta içi her sabah yayımlanan “Fatih Altaylı Yorumluyor” programı, bu sabah Altaylı’nın yokluğunda ekibi tarafından hazırlandı ve “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” başlığıyla yayınlandı.

Programda, Altaylı’nın koltuğunun boş göründüğü ekranda konuşma yapan ekip üyesi Emre Acar, tutuklama kararını sert bir şekilde eleştirdi. Acar, Altaylı’nın sözlerinin çarpıtıldığını, savcılık ve sulh ceza hakimliğinin iddiaları ve delilleri dikkate almadan karar verdiğini ifade etti. “Avukatların sunduğu savunmalar ve deliller bile değerlendirilmedi” dedi.

Tutuklanan Fatih Altaylı'dan Yeni Video! 'Yorumlayamıyor' - Resim : 1

'HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMAZ'

Emre Acar, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak, şunları söyledi: “TCK madde 310/2’yi doğrudan suç maddesi gibi değerlendirmek, tanımlanmamış bir fiile ceza verilmesi anlamına gelir. Bu, Anayasa madde 38, TCK madde 2 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 7’ye aykırıdır. Aksi takdirde, herhangi bir eylem cumhurbaşkanına karşıysa suç sayılır gibi belirsiz ve keyfi bir cezalandırma pratiği doğar. Bu da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.”

Acar, resen başlatılan soruşturmaya konu olan ifadelerin şiddet içermediğini, fiziksel saldırı niteliği taşımadığını ve Cumhurbaşkanı’nın yaşamına, vücut bütünlüğüne veya hürriyetine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı makamı, demokratik toplumlarda en yüksek düzeyde eleştiriye açık bir makamdır” diyerek bu durumun altını çizdi.

'DİMDİK AYAKTAYIZ, SİNMEYECEĞİZ'

Programda, Fatih Altaylı’nın ekibi adına konuşan Acar, kararlılık mesajı verdi: “Herkesin bilmesini isteriz ki Fatih Altaylı’nın ekibi olarak dimdik ayakta olmaya, bildiğimiz doğruları söylemeye, haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Doğru bildiklerimizi sevenlerimiz ve destekçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.”

Ekip, hukuki yollarla haklarını arayacaklarını ve Altaylı’nın yeniden programına dönene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Acar, “Fatih Bey’in tekrar bu koltukta oturup yorumlarına devam edeceği güne kadar var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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