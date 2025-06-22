Fatih Altaylı Gözaltına Alındı, Elçin Sangu O Lafından Pişman Oldu

Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı. Altaylı'nın önceden çekilip bugün yayınlanan programına konuk olan Elçin Sangu ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Esma Karayel Esma Karayel
Fatih Altaylı Gözaltına Alındı, Elçin Sangu O Lafından Pişman Oldu
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Son dönemde gazetecilere yönelik gözaltılarda artış yaşanırken, son olarak gazeteci Fatih Altaylı da "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Dün akşam emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Altaylı, ardından bugün adliyeye sevk edildi. Altaylı'nın gözaltına alınmasına neden olan sözleri de daha sonra ortaya çıktı.

YouTube platformunda yayın yapan Fatih Altaylı'nın, kendi kanalındaki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözler söylediği belirtildi. Altaylı'nın yayında Osmanlı tarihinden örnekler vererek "Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…" dediği işaret edildi.

'YARINA NE OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL'

Bugün ifade veren Fatih Altaylı için pek çok kişi sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajları paylaşırken, Altaylı'nın YouTube kanalındaki programının yayın akışı devam etti. Ünlü gazetecinin her pazar yayınladığı "Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti" programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Elçin Sangu oldu.

Fatih Altaylı Gözaltına Alındı, Elçin Sangu O Lafından Pişman Oldu - Resim : 1

Çekimleri önceden yapılan programın yayınlanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) hesabından bir açıklamada bulunan Elçin Sangu, konuk olduğu programın linkini de paylaşıp "'Yarına ne olacağımız belli değil Fatih Bey' derken böyle bir şey aklıma hiç gelmemişti. Çok çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak yayında kullandığı bir ifadeye göndermede bulundu.

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