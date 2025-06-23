Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Beyin Kanaması Geçirdi

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ABD'de Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda çok acı bir süreç yaşadığını duyurdu. 9 Haziran’da beyin kanaması geçirdiğini açıklayan 40 yaşındaki bilim insanı, tam 12 gün boyunca da yoğun bakım ünitesinde kaldığını duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Canan Dağdeviren, tedavi sürecinin başlamasıyla 964 adet ilaç kullandığını söyleyerek bunlara damar yoluyla aldığı ilaçların dahil olmadığını belirtti. Hala hastanede tedavi gördüğünü bildiren Dağdeviren, yaşadığı ağrılardan dolayı "boyut değiştirdiğini" dile getirdi.

'DOKTORLARIM 'LİTERATÜRE GİRECEKSİN' DEDİ'

Yaşadığı süreci "bir mucize" olarak tanımlayan Dağdeviren, tedavisini üstlenen doktorların da kanama sonrası durumuna inanamadıklarını anlatarak "Makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler" ifadelerini kullandı. Türk bilim insanı, "Lab müdürüm David, beyin cerrahı kardeşim Emre ve tanımadığım Asyalı yaşlı amca beni hayata bağladı. Hastaneye yetişebilecek en doğru yerdeydim, çok şanslıyım" diye konuştu.

'ÖLÜMÜ TEĞET GEÇTİM'

"Yüce Tanrı ve hayatına dokunduğum insanlar beni korudu" diyen Dağdeviren, annesi, babası, eşi, kardeşleri, yeğenleri ve tüm dostlarına teşekkür etti. Ölümü teğet geçtiğini vurgulayan bilim insanı, mesajlar atan herkese teşekkürlerini dile getirerek yeni bir hayata başladığını söyledi. "1. yaş günüm kutlu olsun. Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var!" diyen Canan Dağdeviren, yeni projeleri için heyecan duyduğunu ifade ederek "Seni ve azmini seviyorum, Canan; bunu hiç unutma" dedi.