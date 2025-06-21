Gazeteci Deniz Zeyrek'in Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti

Nefes Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in babası Zeki Zeyrek hayatını kaybetti. Cenaze yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

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Gazeteci Deniz Zeyrek'in Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti
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Nefes Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Deniz Zeyrek’i yasa boğan haber... Zeyrek’in babası Zeki Zeyrek hayatını kaybetti. Zeki Zeyrek’in cenazesi, 22 Haziran 2025 Pazar günü Ankara’daki Karşıyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Zeki Zeyrek, uzun yıllar boyunca özellikle ücra Anadolu köylerinde görev yaparak zorlu koşullarda eğitim vermiş bir öğretmen olarak hafızalarda yer edindi. Deniz Zeyrek, 2020’de Babalar Günü’nde sosyal medya hesabından babasına yazdığı duygusal mesajda, bir öğretmen çocuğu olmanın gururunu ve babasının öğrencilerle paylaştığı sevgiyi şu sözlerle anlatmıştı:

“Bilmediğiniz, tanımadığınız ama sadece size yönelmesini beklediğiniz sevgiyi ve ilgiyi paylaştığınız yüzlerce binlerce kardeşinizin olmasıdır. Ücra Anadolu köylerinde soğukla, çamurla, yoksullukla mücadele ederken anımsıyorum babamı… Bir Kürt köyünde 11 yaşında okula ilk adımını atan çocuğa Türkçe öğretirken ya da bir ilköğretim müfettişini öğrencilerine haksızlık yaptığı için sınıfından kovarken…”

Gazeteci Deniz Zeyrek'in Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Zeyrek, babasının gazeteci olarak yargılandığı bir mahkemede hakimin, hastanede doktorun ya da pazardaki bir pazarcının “Babanın öğrencisiyim” demesiyle yaşadığı gururu da paylaşmıştı. Babasının maaştan arta kalan paraları çocuklarına dağıtıp “İşte sana dört araba” diyerek ailesine verdiği değeri ifade ettiğini aktaran Zeyrek, Zeki Zeyrek’in haksızlığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı net duruşunu da övmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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