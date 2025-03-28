Deniz Zeyrek’ten Tartışma Yaratacak İddia: İktidarın İki Kayyum Planı Son Anda Bozuldu

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde, AKP kanadında ‘iki kayyum’ planının yapıldığı ancak ‘partinin ileri gelenlerinin çabaları sonrasında’ bundan vazgeçildiğini iddia etti.

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Deniz Zeyrek’ten Tartışma Yaratacak İddia: İktidarın İki Kayyum Planı Son Anda Bozuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasının ardından Nefes yazarı Deniz Zeyrek’ten çok konuşulacak bir kayyım iddiası geldi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, İBB Başkanın İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından tutukluluğuna karar verildiği sürece ilişkin ‘iki kayyım planının’ yapıldığını ancak süreç içerisinde bu karardan geri dönüldüğünü iddia etti.

'İKİ KAYYUMDAN BİRİ İBB'YE DİĞERİ CHP'YEYDİ'

“Çok önemli isimlerle konuşurken öğrendim” diyen Zeyrek, “Birinci kayyum İstanbul Büyükşehir Belediyesi için düşünülmüş. İkinci kayyum ise CHP’ye...” iddiasında bulundu.

Deniz Zeyrek’ten Tartışma Yaratacak İddia: İktidarın İki Kayyum Planı Son Anda Bozuldu - Resim : 1

'İŞLER TERS TEPİNCE...'

Kayyım kararından son anda dönüldüğünü ifade eden Zeyrek, “Hem ekonomik hem siyasal alanda olayın ters teptiğini anlayan iktidar, muhalefetin direnişi sürdüreceğini de gördü, anladı. İş daha da kötüye gitmesin diye AK Parti’nin ileri gelenleri harekete geçti” ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA...'

‘AK Parti’nin ileri gelenlerinin’ ilk işlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Adliyesi arasındaki doğrudan iletişimin arasına girmeyi denemek olduğunu aktaran Zeyrek, “Kendi aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve CHP’ye kayyum atanması halinde sorunların daha da büyüyebileceği ihtimalini masaya yatırdılar. Öğrendiğim kadarıyla AK Parti ile CHP arasında da bir trafik gelişti. O trafik sırasında ‘İBB’ye de CHP’ye de kayyum atanmayacak’ bilgisi verildi” kulisini paylaştı.

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Kaynak: Nefes

Etiketler
Deniz Zeyrek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu CHP Kayyım
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