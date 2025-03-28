En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları Belli Oldu! İmamoğlu Kaçıncı Sırada?

Türkiye'de yakın zamanda henüz net bir seçim yokken, ekonomik krizle başlayan erken seçim tartışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla daha da alevlendi.

Özellikle son haftalarda anket şirketleri bir seçim dönemindeymiş gibi çalışmalarına hız kazandırırken, ORC Araştırma, 15-25 Mart tarihlerinde 30 büyükşehirde 16 bin 350 kişinin katılımıyla bir anket çalışma gerçekleştirdi. "1. Yılında Başarı Oranı En Yüksek Büyükşehir Belediye Başkanları" anketinin sonuçları da paylaşıldı.

ZİRVEDE FATMA ŞAHİN YER ALDI

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken, çalışmalarından memnuniyet oranının en yüksek olduğu belediye başkanları belli oldu. Sonuçlara göre; seçim sonrası ilk yılda başarı oranı en yüksek başkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (yüzde 60,2) oldu.

TUTUKLU İMAMOĞLU İKİNCİ SIRADA

İkinci sırada tutuklanmasıyla görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (yüzde 59,5) , üçüncü sırada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (yüzde 58,7), dördüncü sırada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu (yüzde 58,2), beşinci sırada da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (yüzde 57,5) yer aldı.

Onu Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (yüzde 56,8) , Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey (yüzde 56,7), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (yüzde 56,2), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (yüzde 55,9) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (yüzde 55,3) takip etti.

Kaynak: Haber Merkezi