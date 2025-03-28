En Başarılı Belediye Başkanları Belli Oldu

31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlerin birinci yılının dolmasına sayılı günler kala ORC Anket tarafından, belediye başkanlarına yönelik olarak bir anket yapıldı.

15-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette nüfusu 20 binin üzerinde olan tüm büyükşehir ilçe belediye başkanlarının beğeni oranı anket katılımcılarına soruldu.

16.350 kişinin katıldığı ve Cati yöntemiyle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

EN BAŞARILI BAŞKAN FATMA KAPLAN HÜRRİYET OLDU

Yapılan anket sonuçlarına göre başarı oranı en yüksek olan ilçe belediye başkanı İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Hürriyet’in başarı oranı yüzde 63,2 olarak ölçüldü.

İkinci sırada ise İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başkanlık görevini yürüten Mehmet Tevfik Göksu oldu, Göksu’yu başarılı bulanların oranı yüzde 61,6 olarak gerçekleşti.

Üçüncü sırada ise Mersin’in Mezitli ilçesinin belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yüzde 60,8’lik beğeni oranıyla yer aldı.

Dördüncü sırada Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinin belediye başkanı Kazım Kurt yer alırken, İstanbul’un Üsküdar ilçesine başkanlık eden Sinem Dedataş ise en başarılı bulunan beşinci başkan oldu.

En başarılı bulunan başkanların 4’ü CHP’den 1’i ise AKP’den seçilerek başkanlık görevine geldi.