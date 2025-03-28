En Başarılı Belediye Başkanları Belli Oldu

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 1 yılın geçmesiyle birlikte ORC Anket, belediye başkanlarına yönelik yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Başarı oranı en yüksek ilçe belediye başkanlarının belirlendiği ankette dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
En Başarılı Belediye Başkanları Belli Oldu

31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlerin birinci yılının dolmasına sayılı günler kala ORC Anket tarafından, belediye başkanlarına yönelik olarak bir anket yapıldı.

15-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette nüfusu 20 binin üzerinde olan tüm büyükşehir ilçe belediye başkanlarının beğeni oranı anket katılımcılarına soruldu.

16.350 kişinin katıldığı ve Cati yöntemiyle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

EN BAŞARILI BAŞKAN FATMA KAPLAN HÜRRİYET OLDU

Yapılan anket sonuçlarına göre başarı oranı en yüksek olan ilçe belediye başkanı İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Hürriyet’in başarı oranı yüzde 63,2 olarak ölçüldü.

İkinci sırada ise İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başkanlık görevini yürüten Mehmet Tevfik Göksu oldu, Göksu’yu başarılı bulanların oranı yüzde 61,6 olarak gerçekleşti.

Üçüncü sırada ise Mersin’in Mezitli ilçesinin belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yüzde 60,8’lik beğeni oranıyla yer aldı.

Dördüncü sırada Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinin belediye başkanı Kazım Kurt yer alırken, İstanbul’un Üsküdar ilçesine başkanlık eden Sinem Dedataş ise en başarılı bulunan beşinci başkan oldu.

En başarılı bulunan başkanların 4’ü CHP’den 1’i ise AKP’den seçilerek başkanlık görevine geldi.En Başarılı Belediye Başkanları Belli Oldu - Resim : 1

Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?Siyaset

İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum...İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum...Siyaset

Etiketler
Anket belediye 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
CHP RTÜK'e Gidiyor, Saat Belli Oldu CHP RTÜK'e Gidiyor, Saat Belli Oldu
Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Gözaltına Alınma Nedeni Belli Oldu Gözaltına Alınma Nedeni Belli Oldu
Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi
CHP Lideri Özel'den Milletvekillerine 'İmamoğlu' Teşekkürü Özel'den Milletvekillerine 'İmamoğlu' Teşekkürü
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Adayı Olarak İlk Mesaj İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Adayı Olarak İlk Mesaj
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi
Yurt Genelindeki Bahar Havası Yalancı Çıktı... Meteoroloji Saat Verdi, Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi, Kuvvetli Yağış Geliyor!