İki Gazeteci Daha Gözaltına Alındı

İBB’ye düzenlenen operasyonun ardından görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik gerçekleştirilen protesto gösterilerini takip eden iki gazeteci daha sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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İki Gazeteci Daha Gözaltına Alındı

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoları sahada takip eden gazetecilere yönelik gözaltılar devam ediyor.

İKİ GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde, evlerine düzenlenen polis baskınıyla Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ve ETHA muhabiri Elif Bayburt, gözaltına alındı.

İki Gazeteci Daha Gözaltına Alındı - Resim : 1

7 GAZETECİ TUTUKLANMIŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protesto gösterilerini takip eden gazeteciler Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Kurtuluş Arı, Hayri Tunç ve Gökhan Kam üç gün önce tutuklanmış ve dün tahliye edilmişlerdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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