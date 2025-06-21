TYT PUAN HESAPLAMA 2025: TYT Puan ve Net Hesaplama Nasıl Yapılır? TYT Puanıyla Hangi Bölümler Tercih Edilebilir? İşte Bölümlerin Listesi

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2025 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Sınavdan çıkan milyonlarca aday şimdi TYT net hesaplama işlemiyle puanlarını tahmini olarak öğrenmeye çalışıyor. Adayların en çok merak ettiği konuların başında ise “TYT puanı nasıl hesaplanır?” ve “TYT puanıyla hangi bölümler tercih edilebilir?” soruları geliyor. İşte TYT puanı hesaplama yöntemi ve bu puanla girilebilecek önlisans bölümleri listesi...

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

TYT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM verilerine göre A-TYT (Ağırlıklı TYT) puanı hesaplanırken adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0,5 ham puan alması şarttır. Aksi takdirde adayın TYT puanı hesaplanmaz.

TYT NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonrasında soru ve cevap anahtarını kontrol eden adaylar şu şekilde net hesabı yapabilir:

Doğru sayınızı belirleyin

Yanlış sayınızı 4’e bölün

Ortaya çıkan sonucu doğru sayısından çıkarın

Elde ettiğiniz sayı sizin net sayınız olacaktır.

Örnek:

Doğru: 60

Yanlış: 12

Net: 60 - (12 ÷ 4) → 60 - 3 = 57 Net

2025 TYT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

TYT puanı ile tercih yapılabilecek ön lisans programları geniş bir yelpazeye sahip. Sağlık hizmetlerinden bilişim teknolojilerine, hukuk destek birimlerinden enerji sistemlerine kadar çok sayıda alanda eğitim sunan bu bölümler, 2 yıllık meslek yüksekokulu (MYO) kapsamında yer alır.

TYT Puanıyla Tercih Edilecek Bölümler Listesi 2025:

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)

Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)

Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık)

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)

Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)

Anestezi (2 Yıllık)

Arıcılık (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)

Atık Yönetimi (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)

Bağcılık (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)

Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi (2 Yıllık)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık)

Dış Ticaret (2 Yıllık)

Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

Diyaliz (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)

Döküm (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)

Elektrik (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)

Emlak Yönetimi (2 Yıllık)

Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık)

Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık)

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık)

Enerji Tesisleri İşletmeciliği (2 Yıllık)

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık)

Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (2 Yıllık)

Eser Koruma (2 Yıllık)

Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)

E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık)

Ev İdaresi (2 Yıllık)

Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık)

Fındık Eksperliği (2 Yıllık)

Fidan Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Fizyoterapi (2 Yıllık)

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık)

Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık)

Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu (2 Yıllık)

Gemi İnşaatı (2 Yıllık)

Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)

Geoteknik (2 Yıllık)

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)

Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)

Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)

Görsel İletişim (2 Yıllık)

Grafik Tasarımı (2 Yıllık)

Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık)

Harita Kadastro (2 Yıllık)

Hasta Bakımı (2 Yıllık)

Hava Lojistiği (2 Yıllık)

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık)

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık)

İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık)

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık)

İkram Hizmetleri (2 Yıllık)

İlahiyat (2 Yıllık)

İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık)

İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık)

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık)

İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)

İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)

İslami İlimler (2 Yıllık)

İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)

İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)

İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)

İşletme Yönetimi (2 Yıllık)

Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık)

Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Kooperatifçilik (2 Yıllık)

Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık)

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık)

Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık)

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık)

Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık)

Lojistik (2 Yıllık)

Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık)

Makine (2 Yıllık)

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık)

Maliye (2 Yıllık)

Mantarcılık (2 Yıllık)

Marka İletişimi (2 Yıllık)

Marine ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık)

Medya ve İletişim (2 Yıllık)

Mekatronik (2 Yıllık)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (2 Yıllık)

Mermer Teknolojisi (2 Yıllık)

Metalurji (2 Yıllık)

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Mimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık)

Mimari Restorasyon (2 Yıllık)

Mobil Teknolojileri (2 Yıllık)

Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık)

Moda Tasarımı (2 Yıllık)

Moda Yönetimi (2 Yıllık)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık)

Nüfus ve Vatandaşlık (2 Yıllık)

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)

Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)

Odyometri (2 Yıllık)

Optisyenlik (2 Yıllık)

Organik Tarım (2 Yıllık)

Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık)

Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık)

Otobüs Kaptanlığı (2 Yıllık)

Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık)

Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık)

Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık)

Pastacılık ve Ekmekçilik (2 Yıllık)

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)

Pazarlama (2 Yıllık)

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri (2 Yıllık)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Podoloji (2 Yıllık)

Polimer Teknolojisi (2 Yıllık)

Posta Hizmetleri (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Radyoterapi (2 Yıllık)

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)

Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)

Reklamcılık (2 Yıllık)

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık)

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri (2 Yıllık)

Sahne ve Dekor Tasarımı (2 Yıllık)

Seracılık (2 Yıllık)

Seramik ve Cam Tasarımı (2 Yıllık)

Siber Güvenlik (2 Yıllık)

Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık)

Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)

Sosyal Güvenlik (2 Yıllık)

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık)

Sosyal Medya Yöneticiliği (2 Yıllık)

Spor Yönetimi (2 Yıllık)

Su Altı Teknolojisi (2 Yıllık)

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)

Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)

Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)Tapu ve Kadastro (2 Yıllık)Tarım Makineleri (2 Yıllık)Tarım Teknolojisi (2 Yıllık)Tarımsal İşletmecilik (2 Yıllık)Tarla Bitkileri (2 Yıllık)Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık)Tekstil ve Halı Makineleri (2 Yıllık)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık)Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık)Tohumculuk Teknolojisi (2 Yıllık)Turist Rehberliği (2 Yıllık)Turizm Animasyonu (2 Yıllık)Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık)Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık)Uçak Teknolojisi (2 Yıllık)Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık)Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık)Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık)Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık)Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)Yapı Denetimi (2 Yıllık)Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık)Yerel Yönetimler (2 Yıllık)Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Kaynak: Haber Merkezi