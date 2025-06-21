YKS 2025 (TYT) SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ÖSYM TYT Soru ve Cevapları Yayınlandı mı, ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?

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Temel Yetenek Testi (TYT) 2025 soru ve cevapları için geri sayım başladı. Üniversiteye girişin ilk adımı olan 2025 YKS’nin TYT oturumu bugün gerçekleştirildi. Milyonlarca üniversite adayı sabah saat 10.15’te sınava girerken, sınav 165 dakika süren maratonun ardından saat 13.00'te tamamlandı. Sınavdan çıkan adayların gündeminde YKS 2025 TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sorusu vardı. Peki, TYT soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TYT soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte İşte detaylar...

TYT 2025 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, sınav sorularının ve cevap anahtarının bir bölümü kamuoyuyla paylaşılacak. Bu kapsamda, TYT sorularının yüzde 10’luk bir kısmı ve cevap anahtarı, sınavdan birkaç saat sonra ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

TYT SORU VE CEVAPLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, “2025 TYT soru ve cevapları” için ÖSYM’nin sınav soruları ekranına giriş yapabilirler. Bunun için:

osym.gov.tr adresine girerek

"Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları" bölümünden

"2025 YKS – TYT" oturumunu seçerek soru kitapçığına ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

TYT 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS 2025 sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını “sonuc.osym.gov.tr” üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi