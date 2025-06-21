Bursa'da TYT’de Yoğun Trafik Krizi: Otobüs Şoförünün Israrıyla Adaylar Sınava Alındı

Bursa’da TYT’ye giren 5 öğrenci, yoğun trafik nedeniyle otobüsle okula geç kaldı. Kapılar kapanınca alınmayan adaylar, şoförün girişimiyle sınava katılabildi. Veliler şoföre alkışlarla teşekkür etti.

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Bursa'da TYT’de Yoğun Trafik Krizi: Otobüs Şoförünün Israrıyla Adaylar Sınava Alındı
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bugün, 21 Haziran 2025’te düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi hareketli anlar yaşandı. Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek 5 öğrenci, belediye otobüsüyle okula ulaşmaya çalıştı. Ancak yoğun trafik, adayların zamanında okula varmasını engelledi. Otobüs şoförü Ömer Şenen (45), öğrencileri okul binasının önüne kadar getirdiğinde saat sınava giriş için kapanmıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DEVREYE GİRDİ

Kapılar kapanmış olmasına rağmen 1 dakika geciken 5 aday, sınav merkezi görevlileri tarafından içeri alınmadı. Bu sırada otobüsten inen şoför Ömer Şenen, durumu açıklayarak devreye girdi. “Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu, lütfen öğrencileri alın” diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı. Şenen’in ısrarı ve samimi çabası sonuç verdi; görevliler kapıyı açtı ve 5 öğrenci koşarak binaya girerek sınava katılabildi.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Okul kapısında çocuklarını bekleyen veliler, şoförün duyarlı davranışını alkışlarla ödüllendirdi. Velilerden biri, “Çocuklarımız stresliydi, şoför bey sayesinde sınava girebildiler. Kendisine minnettarız” diyerek duygularını ifade etti.

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Kaynak: DHA

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