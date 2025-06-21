Irak Sınırında Askeri Araç Kaza Yaptı: 8 Asker Yaralandı

Hakkari’nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 8 asker yaralandı.

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Irak Sınırında Askeri Araç Kaza Yaptı: 8 Asker Yaralandı
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Hakkari’nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 asker yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi.

Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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