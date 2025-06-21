Tır İle Beton Mikseri Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman’da Kerim Gürcan yönetimindeki tır ile Beytullah Akbuğa idaresindeki beton mikseri Gölbaşı-Malatya karayolu üzerindeki Harmanlı yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada mikser sürücüsü Beytullah Akbuğa yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA