Tır İle Beton Mikseri Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tır ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Tır İle Beton Mikseri Çarpıştı: 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman’da Kerim Gürcan yönetimindeki tır ile Beytullah Akbuğa idaresindeki beton mikseri Gölbaşı-Malatya karayolu üzerindeki Harmanlı yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada mikser sürücüsü Beytullah Akbuğa yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da Feci Kaza! Su Kanalında Oturan Çocuk Araç Altında Kalarak Hayatını KaybettiBursa'da Feci Kaza! Su Kanalında Oturan Çocuk Araç Altında Kalarak Hayatını KaybettiGüncel
Sakarya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra ÇarptıSakarya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra ÇarptıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik
Son Güncelleme:
Bu 3 Bitkiyi Birlikte Ekin, Hasat Etmekten Yorulun: Ünlü Bahçıvan Gizli Sırrını Açıkladı Bu 3 Bitkiyi Birlikte Ekin, Hasat Etmekten Yorulun: Ünlü Bahçıvan Gizli Sırrını Açıkladı
Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar
1.5 Ay Evli Kaldı, Hayatı Kabusa Döndü! Ayrıldığı Eşinden Aldığı Korkunç ‘Nafaka’ Planını Anlattı 1.5 Ay Evli Kaldı, Hayatı Kabusa Döndü! Ayrıldığı Eşinden Aldığı Korkunç ‘Nafaka’ Planını Anlattı
Hakkında 10 Yıl Hapis Cezası Olan Kaçak Hükümlü Yakalandı Hakkında 10 Yıl Hapis Cezası Olan Kaçak Hükümlü Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor