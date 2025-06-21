Ayşe Barım’ın Avukatlarından Bir Hamle Daha! 15 Gün Önceki Korkutan Gerçek Dilekçede Ortaya Çıktı

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Gezi Parkı soruşturmasında ‘etki ajanlığı’ ve ‘hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek’ suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre, Ayşe Barım’ın tahliye olması için 20 Mayıs’ta bir talepte bulunan avukatları Deniz Ketenci ve Aslı Kibar yeni bir tahliye talebinde daha bulundu.

BİR TAHLİYE TALEBİ DAHA

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın en son 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunduğunu ifade eden avukatları bir kez daha İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talep etti.

Cezaevi koşullarında Ayşe Barım’ın sağlık durumunun daha da ciddileştiğini vurgulayan avukatlar, taleplerini ilettikleri dilekçece Barım'ın "kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığını ifade etti.

KOĞUŞUNDA BAYILMIŞ

Dilekçede Ayşe Barım’ın sağlık durumu şöyle belirtildi:

Müvekkilimiz Ayşe Barım 56 yaşında, ciddi sağlık problemleri olan, hastalıkları nedeniyle ölüm riski taşıyan biri olup cezaevinde bulunması sağlığı için büyük tehlike yaratmaktadır. Barım en son 5 Haziran tarihinde, arefe günü sabah saatlerinde koğuşunda bayılmış, infaz memurları tarafından yerde baygın olarak bulunmuş ve akabinde revire kaldırılmış. Barım’da, hayati tehlike oluşturan ağır kalp ve damar hastalıkları bulunmaktadır. Durumu kardiyolog tarafından incelendiğinde, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” notlar raporlanmıştır.

HASTANEYE KALDIRILDI MI?

Daha önce sosyal medyada yayılan Barım'ın cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ‘Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil’ yanıtını vermişti.

HEYET RAPORU İSTENMİŞTİ

Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, cezaevinde kalmasına engel sağlık sorunu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tam teşekküllü hastaneden heyet raporu alınmasına karar verilmişti.

Kaynak: Gazete Oksijen