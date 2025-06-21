Orta Doğu’daki Savaş Sonrası Havayolunda Alarm! THY ve Pegasus'un Kaç Uçağı Mahsur Kaldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İsrail-İran savaşı sürerken hava sahalarına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Uraloğlu ‘İran'da 7, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Pegasus'un 7 tane, Türk Hava Yolları'nın 2 tane, Ajet'in 1 tane, Tailwind'in de 1 tane uçağı var’ dedi.

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Orta Doğu’daki Savaş Sonrası Havayolunda Alarm! THY ve Pegasus'un Kaç Uçağı Mahsur Kaldı?
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İran ve İsrail arasındaki çatışmalar dokuzuncu güne girerken Türk firmaları da dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden havayolu firmasının uçakları, hava sahalarının kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

Orta Doğu’daki Savaş Sonrası Havayolunda Alarm! THY ve Pegasus'un Kaç Uçağı Mahsur Kaldı? - Resim : 1

'İRAN’DA 7 UÇAK MAHSUR'

İran ve Irak'ta mahsur kalan uçaklar hakkında konuşan Bakan Uraloğlu ‘İran-İsrail çatışmasında İran'da 7, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Pegasus'un 7 tane, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2 tane, Ajet'in 1 tane, Tailwind'in de 1 tane uçağı var. Bunları gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz’ dedi.

Orta Doğu’daki Savaş Sonrası Havayolunda Alarm! THY ve Pegasus'un Kaç Uçağı Mahsur Kaldı? - Resim : 2

RİSK DEVAM EDİYOR

Hava saldırılarından dolayı firmaların uçaklarını hareket ettiremediklerini belirten Bakan Uraloğlu ‘O bölgedeki hava hareketinin, roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler, hem de biz alamadık. Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık’ diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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