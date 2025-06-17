İsrail-İran Savaşı Sivil Havacılığı Vurdu: Pegasus’un 7 Uçağı Mahsur Kaldı

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Orta Doğu'da 8 gündür devam eden İsrail-İran savaşı, sivil havacılığı doğrudan etkiledi. İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında İran ve Irak hava sahaları sivil uçuşlara kapatılırken, Türk havayolu şirketi Pegasus Havayolları’na ait toplam 7 uçak bölgedeki çeşitli havalimanlarında mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, İran’a sefer düzenleyen 3 uçak Tahran’da, 1 uçak Şiraz’da, 1 uçak ise Tebriz’de kaldı. Irak’taki uçaklardan biri Bağdat’ta, diğeri ise Erbil’de bulunuyor.

Uçuş ekiplerinin güvenli şekilde karayolu ile Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Uçakların ise İran ve Irak hava sahalarının yeniden açılmasının ardından Türkiye’ye döndürülmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA