İsrail-İran Savaşı Sivil Havacılığı Vurdu: Pegasus’un 7 Uçağı Mahsur Kaldı

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar, bölgedeki hava trafiğini de doğrudan etkiledi. İran ve Irak hava sahaları sivil uçuşlara kapatılırken, Pegasus Havayolları’na ait toplam 7 uçak havalimanlarında mahsur kaldı.

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İsrail-İran Savaşı Sivil Havacılığı Vurdu: Pegasus’un 7 Uçağı Mahsur Kaldı
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Orta Doğu'da 8 gündür devam eden İsrail-İran savaşı, sivil havacılığı doğrudan etkiledi. İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında İran ve Irak hava sahaları sivil uçuşlara kapatılırken, Türk havayolu şirketi Pegasus Havayolları’na ait toplam 7 uçak bölgedeki çeşitli havalimanlarında mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, İran’a sefer düzenleyen 3 uçak Tahran’da, 1 uçak Şiraz’da, 1 uçak ise Tebriz’de kaldı. Irak’taki uçaklardan biri Bağdat’ta, diğeri ise Erbil’de bulunuyor.

İsrail-İran Savaşı Sivil Havacılığı Vurdu: Pegasus’un 7 Uçağı Mahsur Kaldı - Resim : 1

Uçuş ekiplerinin güvenli şekilde karayolu ile Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Uçakların ise İran ve Irak hava sahalarının yeniden açılmasının ardından Türkiye’ye döndürülmesi planlanıyor.

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Kaynak: DHA

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