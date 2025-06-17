Tır, İki Tıra Çarptı! Feci Kazada 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya Pamukova’da D-650 kara yolunda feci bir kaza yaşandı. Karşı şeride geçen tır, iki tırla çarpıştı. Bir sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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Tır, İki Tıra Çarptı! Feci Kazada 1 Ölü, 2 Yaralı
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Pamukova Kavşağı yakınlarında, saat 12.00 sıralarında yaşanan kazada 42 AB 501 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. O esnada karşı yönden gelen 41 NP 140 ve 06 EBU 208 plakalı tırlarla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı; kısa süre sonra patlamalar meydana geldi.

KURTARILAMADI

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 42 AB 501 plakalı TIR'ın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tır, İki Tıra Çarptı! Feci Kazada 1 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 1

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunun Adapazarı yönü uzun süre trafiğe kapandı. Yol, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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