Kocaeli Kartepe’de Zincirleme Kaza: 1’i Çocuk 6 Yaralı

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Ketenciler Mahallesi Akmeşe yolunda, bugün saat 12.30 sıralarında iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. C.M. yönetimindeki 34 ZU 3165 plakalı otomobil ile F.A.’nın kullandığı 42 ABR 410 plakalı otomobil, Ketenciler istikametinde ilerlerken çarpıştı.

Kazada, her iki araçta yolcu olarak bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA