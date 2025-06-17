Güngören'de Sanayi Sitesinde Patlama!
Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Patlamada hafif yaralananların ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, çevrede büyük çapta maddi hasar oluştuğu bildirildi.
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Güngören'de Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde buhar kazanı patladı. Korkunç patlama sonrasında büyük panik yaşanan atölyeye itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
GIDA DEPOSUNDA BÜYÜK HASAR
Patlama sonrasında yan tarafta bulunan gıda deposunda büyük maddi hasar meydana gelirken, polis çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.
HAFİF YARALILAR VAR
Patlamada hafif yaralananların ayakta tedavi edildiği bildirildi. Polis, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: DHA-İHA
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