Güngören'de Sanayi Sitesinde Patlama!

Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Patlamada hafif yaralananların ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, çevrede büyük çapta maddi hasar oluştuğu bildirildi.

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Güngören'de Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde buhar kazanı patladı. Korkunç patlama sonrasında büyük panik yaşanan atölyeye itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Güngören'de Sanayi Sitesinde Patlama! - Resim : 1

GIDA DEPOSUNDA BÜYÜK HASAR

Patlama sonrasında yan tarafta bulunan gıda deposunda büyük maddi hasar meydana gelirken, polis çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

Güngören'de Sanayi Sitesinde Patlama! - Resim : 2

HAFİF YARALILAR VAR

Patlamada hafif yaralananların ayakta tedavi edildiği bildirildi. Polis, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA-İHA

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